شاهد بالفيديو.. بالعراقي - الجهود الإنسانية الأميركية في العراق.. هل تتأثر بإنهاء المهام القتالية؟

2021/12/13 | 03:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - الجهود الإنسانية الأميركية في العراق.. هل تتأثر بإنهاء المهام القتالية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7_VyUgG1Jzc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - الجهود الإنسانية الأميركية في العراق.. هل تتأثر بإنهاء المهام القتالية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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