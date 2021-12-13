انتخابات ليبيا.. مخاوف من العرقلة والحكومة تؤكد الجهوزية

2021/12/13 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليبيا على موعد بعد أقل من أسبوعين، مع أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ فترة طويلة، لكن هذا الموعد المفترض مهدد بشكل كبير حاليا بعد أن قالت مفوضية الانتخبات أنها لم تنته بعد من إعداد القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين المعتمدين، بسبب إجراءات قانونية قد تستغرق فترة طويلة.

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