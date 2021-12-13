المهام الإنسانية للولايات المتحدة في العراق



المهام الإنسانية للولايات المتحدة في العراق
2021/12/13 | 05:03 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هل ستتأثر بإنهاء المهام القتالية؟

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