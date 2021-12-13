تقارير عمالية.القاهره:لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ تناقش مشروع قانون العمل - عبدالرؤوف بطيخ

2021/12/13 | 05:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ أوصت لجنة القوى العامله بمجلس الشيوخ فى جلستين بتخفيض نسبة العلاوة الدورية إلى 3%وتبقي على أحكام مشروع القانون التي تنال من الأمان الوظيفيناقشت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7، 8 ديسمبر 2021 مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة حيث أوردت بعض التوصيات بشأنه، وتعقيباً على ذلك نتوقف أمام ملاحظتين أساسيتين .



• أولاً : أوصت اللجنة بتخفيض العلاو ......





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