الولاء الاعمى لبشر مثلكم - منى المري هوبكنز

2021/12/13 | 05:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_المري_هوبكنز عجبا لما نشهده في السنوات الاخيرة من الولاء الاعمى لدى الشعب الخليجي لحكامهم وولاتهم.



هذا الاخلاص المتعصب، والحماس في التفاني نحو بشر لا يميزه عن غيره سوى الولاية التي اكتسبها ليس من تفانيه او جهده نحو العدل والامن والامان لغيره من البشر والشعوب حوله، وانما أتته على طبق من ذهب رغم انف العامة الذين ليس لهم قلوب يعقلون بها غير ما يفتى ويفرض عليهم من غيرهم.



اغلبهم لديه من العلم ما يكفي ومن الفكر ما ي ......





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