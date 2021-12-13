بطرق مختلفة.. مسلمات يسعين إلى أدوار قيادية في الشؤون الدينية

2021/12/13 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فترة وجيزة من تعيين خلود الفقيه قاضية بمحكمة شرعية في الأراضي الفلسطينية، دخلت امرأة إلى المحكمة، وعندما لاحظت وجود الفقيه أدارت وجهها وخرجت، وهمهمت بالقول إنها لا تريد امرأة أن تحكم في قضيتها.

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