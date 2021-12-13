حمد بن جاسم يغرد عما يلوح بالأفق في المنطقة الخليجية

2021/12/13 | 06:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق إلى ما وصفه بـ"بوادر انسجام" بدأت تلوح بالأفق في المنطقة الخليجية.

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