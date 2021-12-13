الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 50 مليون إصابة بكورونا.. ودلتا لا يزال مهيمنا

2021/12/13 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، حاجز الخمسين مليون حالة، فيما لا يزال متحور دلتا يهيمن على الإصابات الجديدة.

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