شاهد بالفيديو.. بالعراقي - الثقافة والسياحة على رأس القائمة.. الدعم الأميركي المستمر للعراق

2021/12/13 | 06:45 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - الثقافة والسياحة على رأس القائمة.. الدعم الأميركي المستمر للعراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: glGBZh3SdeQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - الثقافة والسياحة على رأس القائمة.. الدعم الأميركي المستمر للعراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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