مصر تطبق أخر مرحلة من انضمام كبرى الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.. ومسؤول: 86 مليون فاتورة بعام

2021/12/13 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطبق مصر، خلال أيام أخر مرحلة من انضمام كبرى الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، بهدف حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، والتيسير على جمع الضرائب

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