 مرسيدس تتجه للطعن بنتائج

2021/12/13 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه مرسيدس للطعن على فوز ماكس فرستابن بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 التي جرت في أبوظبي، بعد قرار المراقبين برفض الاحتجاجين اللذين تقدم بهما الفريق الألماني.

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