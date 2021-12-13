متحور أوميكرون.. العلماء يختبرون المناعة والصورة لم تتضح بعد

2021/12/13 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نهاية نوفمبر الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون على أنه يثير "نوعا من القلق" وحذرت من أن المخاطر العالمية التي يسببها "مرتفعة جدا"، ومنذ ذلك الحين، تم اكتشاف إصابات في ما يقرب من 60 بلدا من كل قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

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