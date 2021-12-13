مرت الأيام .. وتبخرت الأحلام (2 ) - محمد حسين يونس

2021/12/13 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس التخبط الذى يجعلنا نخرج بجثث القدماء و نستعرضها في الشوارع ( الخالية من المارة ) و نحن ننقلها علي نعوش كرتونية قبيحة من متحف لاخر بين أضواء الليزر ومارشات ألأوركسترا ..وفلاشات الكاميرات .



أو نعيد الإحتفالات بعيد (الأوبت) بعد أن توقف لثلاثين قرن ..



ونمثل في كوميديا مضحكة تحرك قارب الرب أمون من معبد الكرنك لمعبد الأقصر..



مع الجهل البادى غير المقبول...بإسلوب حياة القدماء وملابسهم و أدواتهم و ......





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