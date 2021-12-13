2021/12/13 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها على أسئلتهم في 3 نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بالأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لدى الإصابة بتسمم غذائي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بالأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لدى الإصابة بتسمم غذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).