2021/12/13 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق لقد فضَّلتُ أن يكون موضوع العدد بعد التمييز مباشرة لعلاقته به؛ كما سوف يتبين لنا ذلك.أقسام العدد: 1- العددان (1)، و(2).



واحد وواحدة، اثنان واثنتان.2- الأعداد المُضافة: من 3 - 10، والمائة والألف ومضاعفاتهما.3- الأعداد المُركَّبة: من 11 – 19.4- (العقود) من 20 – 90.5- الأعداد المعطوفة عليها ألفاظ العقود من 1 – 9....................1- العددان (1)، و(2):نقول: عندي صد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيءٌ من اللغة العربية ح 23 (العدد). - مديح الصادق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيءٌ من اللغة العربية ح 23 (العدد). - مديح الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).