2021/12/13 | 08:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات السورية عن السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق إجراءات صحية معينة.وقالت وزارة الداخلية السورية في تعميم أصدرته إنه “اعتبارا من 13-12-2021 يسمح بدخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تسمح لجميع اللبنانيين بدخول أراضيها المركز الخبري الوطني.

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