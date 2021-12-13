امريكا عن زيارة سفيرتها للمجلس الشيعي في لبنان: مشكلتنا مع حزب الله لا الشيعة

2021/12/13 | 08:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة سفيرتها في لبنان دورثي شيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مشكلة واشنطن مع “حزب الله” فقط وليس مع الطائفة الشيعية في لبنان.وقالت المتحدثة الإقليمية لوزارة […]

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