الملك سلمان: الميزانية السعودية 955 مليار ريال

2021/12/13 | 08:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد، أن الإنفاق في ميزانية المملكة للعام 2022 يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء الأحد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022.

وأوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن “المملكة تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية”.

وأضاف “بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1443 1444/هـ(2022م) بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد-19،واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030”.

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