تشافي يختار قائمة برشلونة لمواجهة بوكا جونيور في كأس ماردونا

2021/12/13 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، قائمة الفريق الكتالوني المسافرة إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة بوكا جونيور البرازيلي .ويلتقي برشلونة وبوكا جونيورز، يوم غد ِالثلاثاء ، على ملعب مرسول بارك بالرياض، في كأس مارادونا لمناسبة مرور عام على وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.وتواجد وللمرة الأولى بقائمة برشلونة، البرازيلي داني ألفيش، العائد مؤخرًا للنادي الكتالوني، والذي يستعد لبدء المشاركة الرسمية الاولى له مع البارسا بداية من كانون الثاني المقبل.وجاء في القائمة ايضا : تير شتيجن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويج - ديمبلي - ألفيس - ديمير - نيتو - كوتينيو - لينجليت - لوك دي يونج - فرينكي دي يونج - مينجويزا - أومتيتي - جارسيا - بينا - نيكو - جوتجلا - جافي - بالدي - أخوماش - سانز - كوماس - مارمول - ماتيوس - خايمي. وارتدى مارادونا قميص البارسا لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، كما لعب بقميص بوكا في فترتين، الأولى موسم 1981-1982، والثانية عام 1995.المصدر/ كورة

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