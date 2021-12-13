بصديق جديد وخصم قديم وقوة عظمى.. الإمارات تتراجع عن

2021/12/13 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسير الإمارات فوق حبل دبلوماسي مشدود على ارتفاع عال بين حليفتها واشنطن صاحبة القوة العظمى، وصديقتها الجديدة إسرائيل، وخصمها القديم إيران، مع سعيها لتجنب صراع مكلف في المنطقة يمكنه أن ينسف طموحاتها التجارية والسياحية.

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