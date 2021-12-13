2021/12/13 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تجري مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ظهيرة اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، وذلك عقب اكتمال عقد المتأهلين الأسبوع الماضي.وتقام مراسم القرعة عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



تعرف على كل ما يتعلق بقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المركز الخبري الوطني.

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