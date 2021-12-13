إعادة انتخاب العراق عضواً باتحاد إذاعات الدول العربية

2021/12/13 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - واع

نجح وفد شبكة الإعلام العراقي في اقناع الوفود العربية بإعادة انتخاب العراق كعضو بالمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية.

وجاء انتخاب العراق في المجلس التنفيذي لعامي 2022/ 2023، بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات.

ويشارك وفد شبكة الإعلام العراقي حالياً في اجتماعات الجمعية العامة بدورتها الـ41 المنعقدة في الرياض.

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