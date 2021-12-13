2021/12/13 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن جاهزيتها لإجراء الدور الثالث للصف السادس الإعدادي في حال إقراره، مؤكدا ان القرار ليس من صلاحية الوزارة.وقال المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الــــوزارة حـيـدر فـــاروق الـسـعـدون، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: قرار الدور الثالث للسادس الإعدادي ليس من صلاحيتنا المركز الخبري الوطني.

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