متغير أوميكرون قد يكون أقل خطورة ولكنه أكثر قابلية للانتقال وفقا لبيانات مبكرة

2021/12/13 | 09:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الأطباء في جنوب أفريقيا منذ عدة أيام إنه على الرغم من الزيادة في الحالات، إلا أنهم لم يروا بالضرورة شدة الحالات وحجم الحالات الشديدة مقارنة بما رأوه في الموجات السابقة من كوفيد-19 في جنوب أفريقيا.

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