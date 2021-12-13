إرتفاع طفيف في اسعار النفط

2021/12/13 | 09:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظل المستثمرون حذرين بشأن الإفراج المنسق الذي تقوده الولايات المتحدة عن احتياطي النفط الخام من قبل الدول المستهلكة للنفط.

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