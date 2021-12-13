2021/12/13 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكَّنت شرطة ذي قار وقسم مكافحة المخدرات بعملية نوعية وبعد مطاردة مسلحة من القبض على متاجر بالمواد المخدرة شرق مدينة الناصرية ، وضبط 11 كيلو غرام من الكريستال المخدر .وقال مصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “ناقل” للمخدرات بحوزته 11 كغم من الكريستال شرقي الناصرية المركز الخبري الوطني.

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