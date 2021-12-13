حرمان من الجمهور وغرامات مالية.. عقوبات وشيكة على فرق ومشجعي اربيل والشرطة

2021/12/13 | 09:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت مصادر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن قرب صدور عقوبات بحق مشجعي وفريقي أربيل والشرطة ومشرف المباراة التي جرت ضمن منافسات بطولة كأس العراق وشهدت أعمال شغب.

وبحسب المصادر فأن “لجنة العقوبات الانضباطية في اتحاد الكرة قررت معاقبة فريق نادي أربيل لكرة القدم بالحرمان من حضور جمهوره لمتابعة مباريات حتى نهاية المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، بسبب احداث الشغب التي رافقت مباراة اربيل والشرطة على ملعب فرانسو حريري ضمن بطولة كأس العراق”.

واشارت الى معاقبة مشرف المباراة بحرمانه من الإشراف على أربع مباريات لكونه لم يقم بتدوين المعلومات في التقرير بشكل مفصل عما جرى من احداث.

كما تضمنت العقوباتمنع رئيس رابطة مشجعي فريق الشرطة حيدر نادر الساعدي، من الحضور لمباريات فريقه لمدة سنتين، فضلا عن تغريم ادارة نادي الشرطة مالياً بسبب الأضرار المادية التي تسبب بها جمهوره لمحتويات ملعب فرانسو حريري.

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