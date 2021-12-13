2021/12/13 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط عجلة نوع (براد) محملة بألبان متنوعة تمَّ تزوير ختم المركز الصحي في المعاملة الجمركية في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكر بيان للمنافذ، إن “حملاتها مستمرة للتصدي لمحاولات الغش والتلاعب والتزوير كافة، إذ تمكنت ملاكات منفذ الشلامجة الحدودي من ضبط عجلة نوع براد خارج الحرم الجمركي محمَّلة بمادة الألبان (الحليب السائل والقشطة والجبن) بوزن إجمالي بلغ (19) طناً”.وأوضح، أنه “من خلال كشف البضاعة وتدقيق المعاملة تبين وجود تزوير في أختام المركز الصحي”، مشيراً إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلة والمعاملة الجمركية إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين والشركة المستوردة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلة ألبان مزوّرة في منفذ الشلامجة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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