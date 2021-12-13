خبير مائي يكشف عن أزمة جفاف كبيرة.. هذه التفاصيل - عاجل

2021/12/13 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الخبير المائي عادل المختار، اليوم الاثنين، عن أزمة جفاف كبيرة ستتعرض لها البلاد خلال العام الحالي.

وقال المختار في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أن "العراق سيمر بأزمة جفاف كبيرة، وقلناها سابقا وطالبنا بإعادة النظر في السياسة الزراعية التي تستخدم القدر الأكبر من المياه، وعلى سبيل المثال انخفضت هذه السنة الخطة الزراعية، لكن لا زالت صرفياتها كبيرة جدا، وهذا ما حذرنا منه".

واوضح المختار "عند الزراعة يجب أن تكون هناك دراسة جدوى على أساس استخدام المياه والإنتاجية، لمعرفة أن الزراعة مفيدة قياسا بالمياه المستخدمة أو يتم الاستيراد بدلا من الزراعة"، مشددا على "ضرورة استخدام منظومات الري الحديثة، حيث أن القديم منها وهو الري السيحي، فلم يعد موجودا في العالم ولا يستخدمه سوى العراق".

وتابع أن "استخدام الخزين كان متوقعا، وقد يكون من الجيد استخدامه الآن وليس في وقت سابق"، مستدركا "لكن يجب استخدام الخزين بمنطق وعقلانية وضمن حسابات، لأننا لا نعلم موعد انتهاء شح المياه وزمن استمرار الأزمة".

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