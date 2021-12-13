مسؤول حكومي يدعو للإسراع بإنشاء سايلو لخزن المحاصيل بالديوانية

2021/12/13 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

دعت حكومة الديوانية المحلية، اليوم الأحد، وزارة التجارة للإسراع في انشاء سايلو لخزن وتسويق المحاصيل الزراعية.

وقال نائب المحافظ فارس وناس في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "وزارة التجارة سبق وان وافقت على انشاء سايلو لخزن وتسويق محاصيل الحنطة والشعير الا ان ذلك لم يبدأ حتى الان".

وأضاف أن "الديوانية من المحافظات التي تتصدر المشهد الزراعي وتحديدا في تسويق الحنطة والشعير"، مشدداً على "أهمية إنشاء السايلو فيها".

وطالب وناس الحكومة ووزارة التجارة أن "بالإسراع في انشاء السايلو المتفق عليه وانجازه بصورة سريعة".

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