2021/12/13 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد، حيث سجل رصدنا وجود اختناقت مرورية في الأماكن التالية:

ازدحام سيطرة الشعب القديمة بسبب الطسات

سريع الدورة ازدحام

ازدحام بتقاطع الرواد

ازدحام اللقاء إلى بداية الجسر

سريع الدورة يبدي لازدحام من مدخل الصحة ازدحام شديد

نفق الشرطة مزدحم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تنشر الموقف المروري في العاصمة: ازدحامات بهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تنشر الموقف المروري في العاصمة: ازدحامات بهذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).