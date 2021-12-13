سوريا تسمح لجميع اللبنانيين بدخول اراضيها شرط التقيد بالاجراءات الصحية

2021/12/13 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت السلطات السورية السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول الى اراضيها اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق اجراءات صحية معينة.وقالت وزارة الداخلية السورية في تعميم اصدرته :" اعتبارا من 13-12-2021 يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين الى القطر ، شريطة التقيد بالاجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمض عليه اكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة اصولا او شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا "./انتهى9

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