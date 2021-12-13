المنافذ: ضبط “براد” ألبان مزوّرة في الشلامجة

2021/12/13 | 09:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط عجلة نوع (براد) محملة بألبان متنوعة تمَّ تزوير ختم المركز الصحي في المعاملة الجمركية في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكر بيان للمنافذ، إن “حملاتها مستمرة للتصدي لمحاولات الغش والتلاعب والتزوير كافة، إذ تمكنت ملاكات منفذ الشلامجة الحدودي من ضبط عجلة نوع براد خارج الحرم الجمركي محمَّلة بمادة الألبان […]

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