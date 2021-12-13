بينيت من الإمارات: اتفاقية إبراهيم أسست بنية جديدة للعلاقات في المنطقة

2021/12/13 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن اتفاقية إبراهيم للسلام "أسست بنية جديدة وعميقة وراسخة، للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية في هذه المنطقة".

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