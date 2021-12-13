2021/12/13 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل شخص وأصيب آخرون، خلال إطلاق نار على وقفة احتجاجية في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب السلطات.وقال قائد شرطة مقاطعة هاريس إد جونزاليس، إن مسلحا داخل سيارة أطلق النار على حشد تجمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكساس..



مصرع شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة بايتاون المركز الخبري الوطني.

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