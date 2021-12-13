2021/12/13 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انضم ناديا مانشستر يونايتد وأستون فيلا إلى الأندية التي فتك بها فيروس كورونا في الدوري الانجليزي لكرة القدم، وفق ما أفادت به تقارير محلية، يوم الأحد.وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شكوك حول إقامة مباراة “الشياطين الحمر” القادمة في الدوري الإنجليزي المركز الخبري الوطني.

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