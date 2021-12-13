2021/12/13 | 09:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CShxoeftDzs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحياء اليوم العالمي للتصوير بالأبيض والأسود في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إحياء اليوم العالمي للتصوير بالأبيض والأسود في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).