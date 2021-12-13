صندوق إعمار ذي قار: 300 مشروع خاص بالمحافظة خلال 2022

2021/12/13 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال رئيس صندوق إعمار ذي قار، رزاق الركابي، إن خطة العام المقبل تتضمن البدء بـ300 مشروع في أقضية ونواحي المحافظة.

وقال الركابي في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خطة العام المقبل تختلف جذرياً عن نظيرتها لهذا العام، من حيث حجم المشاريع التي تشمل القطاعات المهمة كالصحة والكهرباء والمجاري والرياضة والشباب والطرق والجسور".

وأشار الى أن "العام المقبل سيشهد مضاعفة المبالغ للبدء بمشاريع ستراتيجية مهمة تشمل جميع أقضية ونواحي المحافظة، لتضاهي ذي قار المحافظات الشمالية والغربية التي تتميز بتوفير الخدمات والتطور العمراني".

وأضاف أن "الصندوق وجّه كتاباً الى الوحدات الإدارية لتزويدها بالمشاريع حيث وصلت لغاية الآن الى 142 مشروعاً".

وبين أن "تلك المشاريع ستدقق وتحذف أو تضاف منها فقرات من قبل المكتب الاستشاري الذي تعاقد معه الصندوق، إضافة الى وضع لمسة لنقل التطور العمراني الموجود في الدول الأوروبية الى المحافظة"، متوقعاً أن "يصل عدد المشاريع خلال العام المقبل الى نحو 300 مشروع".

وأكد الركابي أن "صندوق إعمار ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية كونه هيئة مستقلة ارتباطها برئاسة الوزراء وتخصيصاته منفصلة عن برنامج تنمية الإقاليم الذي تبلغ حصة المحافظة سنوياً منه 6.8% حسب الكثافة السكانية".

وأوضح رئيس الصندوق أن "المشاريع بدأت تظهر في الوقت الحالي على أرض الواقع، إذ أن بعضها وصلت نسب إنجازها الى أكثر من 60%، وبعضها سوف يسلّم الشهر المقبل بعد الانتهاء من أعمال البنى التحتية".

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