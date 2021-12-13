اولى مؤشرات اوميكرون.. يتهرب من المناعة وسريع الانتشار

2021/12/13 | 09:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة صنفت منظمة الصحة العالمية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متحور أوميكرون على أنه يثير “نوعا من القلق” وحذرت من أن المخاطر العالمية التي يسببها “مرتفعة جدا”، ومنذ ذلك الحين، تم اكتشاف إصابات في ما يقرب من 60 بلدا من كل قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية.وفي بداية ديسمبر، سجلت أول إصابة […]

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