وطني السباحة يختتم معسكر الشارقة تحضيراً لبطولة العالم

2021/12/13 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمارانهى منتخبنا الوطني للسباحة معسكره التدريبي المقام بمدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية التي من المقرر انطلاقها في ابو ظبي للفترة من 16 وتستمر حتى الـ 21 من الشهر الحالي .وقال امين سر الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية هاشم الخزرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" المعسكر كان ناجحاً من جميع النواحي وسباحينا على اتم الاستعداد والجاهزية للدخول في غمار المنافسة العالمية".وأضاف الخزرجي أن" المنتخب سيغادر الشارقة متجهاً الى ابو ظبي للمشاركة في منافسات بطولة العالم بالسباحة الاولمبية وكذلك في بطولة العالم للمياه المفتوحة"، مبيناً، أن " بطولة العالم للسباحة تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الأجندة الرياضية العالمية لعام 2021، حيث ستجمع بين أفضل السباحين في العالم، وأملنا كبير بهمة سباحينا الأبطال في تحقيق أفضل النتائج ".

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