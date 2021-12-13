ضبط تزوير ختم المركز الصحي في الشلامجة

2021/12/13 | 09:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط عجلة براد محملة (الألبان المتنوعة) تم تزوير ختم المركز الصحي في المعاملة الكمركية في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انها”تستمر في التصدي لكافة محاولات الغش والتلاعب والتزوير التي يحاول ضعاف النفوس القيام بها دون جدوى٬ حيث تمكنت كوادر منفذ الشلامجة الحدودي من ضبط …

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