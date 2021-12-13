هل أصبحت سوريا

2021/12/13 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مذيع CNN، فريد زكريا، إلى مراسل صحيفة نيويورك تايمز، بن هوبارد، عن الوضع التي آلت إليه سوريا في أعقاب الحرب التي استمرت 10 سنوات، والتحديات التي يواجهها الشعب هناك جراء تدهور الاقتصاد في البلاد.وكان هوبارد أحد المراسلين الذين تابعوا قصة تحول سوريا من تصدير النفط وزيت الزيتون وغيرها، لتكون مركزًا لتصدير المخدرات، وعلى رأسها الكبتاغون.

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