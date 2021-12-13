المحكمة الاتحادية تعاود النظر في طعون الانتخابات

2021/12/13 | 09:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية العليا تعاود النظر في دعوى رئيس تحالف الفتح هادي العامري للطعن بالانتخابات.

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