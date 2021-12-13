كوريا الجنوبية تسجل 5817 إصابة جديدة بكورونا

2021/12/13 | 10:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أقل من 6000 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة منذ 6 أيام، بسبب إجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أكدت 5817 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد […]

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