2021/12/13 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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الإطاحة بمتهم بحوزته كمية كبيرة من "الكرستال" في ذي قار

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