2021/12/13 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدد العشرات من موظفي عقود دائرة توزيع كهرباء محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، إغلاق مبنى الدائرة للمطالبة بإعادة السلم القديم في احتساب الرواتب وصرف مستحقاتهم المالية لثلاثة أشهر من العام الماضي.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق دائرة توزيع كهرباء ذي قار من قبل موظفي العقود المركز الخبري الوطني.

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