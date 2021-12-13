احتياطي العراق من العملة الأجنبية يرتفع إلى 64 مليار دولار

2021/12/13 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مصدر حكومي، الاثنين، عن ارتفاع احتياطيات العراق من العملة الاجنية الى 64 مليار دولار.

وقال المصدر في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "احتياطي العملة الصعبة الموجود لدى البنك الفيدرالي الأميركي ارتفع الى 64 مليار دولار، وذلك بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية".

وأضاف أن ذلك "سيحقق فوائد مالية كبيرة للعراق".

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