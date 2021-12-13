2021/12/13 | 10:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط توجه دعوة لوزارة الإعمار بشأن مشروع مجاري سامراء » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 10:45

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