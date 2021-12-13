2021/12/13 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مديرية شرطة دهوك، ضمن إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تفاصيل انفجار سُمع دويه في المدينة، فيما عثرت قوة أمنية على جثة امرأة في السليمانية.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد جدل وتضارب..



كردستان تكشف طبيعة انفجار دهوك المركز الخبري الوطني.

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