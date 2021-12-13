2021/12/13 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تدعو الإعمار والإسكان لانجاز المرحلة الثانية لمشروع مجاري سامراء المركز الخبري الوطني.

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